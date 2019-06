TOTTENHAM LIVERPOOL SISSOKO RIGORE / E' durato neanche due minuti l'equilibrio in Tottenham-Liverpool, finale di Champions League: Mohamed Salah ha portato in vantaggio i Red trasformando un calcio di rigore fischiato dall'arbitro Skomina dopo circa 30 secondi di gioco.

Il direttore di gara ha punito un tocco di mano disu cross di: pochi dubbi sulla decisione, approvata anche dal Var, visto che il centrocampista degli Spurs era con le braccia molto larghe. Dopo circa un minuto di attesa per la revisione al Var, il rigore è stato confermato: Salah non ha esitato, mettendo il pallone alle spalle di Lloris e mandando in vantaggio il. Ora toccherà alprovare a reagire: poco meno di novanta minuti per cercare il gol del pareggio che ristabilirebbe l'equilibrio in campo.