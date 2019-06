CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI / Maurizio Sarri rimane uno dei principali candidati a subentrare a Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: dopo il trionfo nella finale di Europa League con il suo Chelsea, il tecnico è pronto ad una nuova avventura in Italia dopo l'esperienza a Napoli. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

C'è un'importante svolta che potrebbe rappresentare un nodo cruciale della trattativa.

Come immortalato da 'La Repubblica', Sarri è già rientrato in Italia, precisamente a Milano: l'ex allenatore del Napoli si è recato presso l’Hotel Palazzo Parigi di Milano, quartier generale del direttore sportivo della Juve Fabioche fino a questa mattina era a Capri. Lo stesso quotidiano parla di un accordo ormai raggiunto con il Chelsea per un addio senza il pagamento di alcuna penale: alternativa a Sarri, il cui futuro è comunque destinato a decidersi a breve , resta Pochettino, impegnato questa sera nella finale di Champions League.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui