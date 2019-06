TOTTENHAM LIVERPOOL KLOPP/ Intervistato a pochissimi minuti dalla finale di Champions League fra Tottenham e Liverpool, per la quale ci sarà anche un inviato speciale di Calciomercato.it, Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' del match: "Non so, se siamo i favoriti, l'unica cosa che conosco è che ci troviamo in una situazione diversa.

Due squadre molto solide che si sono sfidate molte volte. Credo sarà una partita molto sofferta e molto tirata". Per le ultime notizie sulla Champions---> clicca qui!

Su Firmino: "Si è vero, devo dire che chi è sceso in campo come Origi o Shaqiri è stato incredibile. Firmino si è allenato per questa partita, ma in panchina abbiamo delle soluzioni incredibili".

