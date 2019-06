p>VIDEO TOTTENHAM LIVERPOOL / Piccoli momenti di tensione all'arrivo allo stadio dei tifosi per, finale di Champions League: come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it a Madrid, la polizia a cavallo ha gestito con efficacia i piccoli momenti di tensione che ci sono stati nell'immediato pre-gara con i sostenitori delle due formazioni, e non solo, che sono arrivato alquando tra pochi minuti avrà inizio la gara che deciderà la vincitrice dell'edizione 2018/2019 della massima competizione. Calciomercato.it vi sta accompagnando minuto dopo minuto nell'attesa della partita più importante dell'anno.

