CHIEVO UFFICIALE DI CARLO/ Domenico Di Carlo non sarà più l'allenatore del ChievoVerona nella prossima stagione. L'annuncio è arrivato nel pomeriggio, l'ormai ex tecnico del club clivense ripartirà infatti dal Vicenza di Renzo Rosso.

Dopo la retrocessione in Serie B con la squadra di, il classe 1964 di Cassino ha scelto di tornare alle 'origini'. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Di Carlo ha infatti militato con la maglia del Vicenza per quasi 10 anni, dal 1990 al 1999, collezionando quasi 300 gettoni con il club biancorosso. L'arrivo dell'allenatore è stato comunicato dalla squadra veneta attualmente in Serie C attraverso i suoi canali ufficiali.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui