CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ / Conclusa la prima stagione con la maglia del Napoli, Fabian Ruiz si è aggregato alla Nazionale Spagnola in vista dei prossimi impegni delle 'Furie Rosse'.

Il centrocampista spagnolo si è concesso ai microfoni di Radio Marca: ''E' stato un anno molto intenso per me, anche se non siamo riusciti a vincere abbiamo disputato un’ottima stagione e abbiamo lottato fino alla fine, io in prima persona e spero che la prossima stagione sarà migliore. È stato un campionato veramente competitivo, siamo arrivati secondi alla Juve, ma siamo riusciti a tornare in Champions League dopo esserne usciti con rammarico".

Futuro e Nazionale: "Ho quattro anni di contratto col Napoli e resterò lì, perché sono molto felice. Mi dispiace essere stato assente nella mia prima convocazione in nazionale perché non stavo bene, ma per me è stato molto importante essere stato richiamato, vuol dire che si fidano di me e voglio dimostrargli in campo che non si sbagliano. Io e Luis de La Fuente abbiamo un ottimo rapporto, così come con Luis Enrique che mi convocò la prima volta''.

