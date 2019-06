Lazio, Inzaghi resta: in arrivo il rinnovo

CALCIOMERCATO LAZIO SIMONE INZAGHI / Fumata bianca tra Simone Inzaghi e la Lazio.

I colloqui con il presidente, secondo 'Sky Sport', hanno avuto esito positivo e il tecnico rimarrà in biancoceleste anche nella prossima stagione. Non solo, è in arrivo anche il rinnovo del contratto, in scadenza nel, per l'allenatore della squadra capitolina.