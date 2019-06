TOTTENHAM LIVERPOOL KANE / Ormai ci siamo: tra poco più di un'ora ci sarà il calcio d'inizio di Tottenham-Liverpool, finalissima tutta inglese di Champions League.

C'è grande attesa per le formazioni ufficiali, ma secondo quanto riportato da 'Sky Sport' ci sarebbe un'importante novità dell'ultima ora.

Harry Kane dovrebbe far parte della sfida, partendo titolare dal primo minuto al centro dell'attacco degli 'Spurs': un recupero fondamentale per Pochettino che decide così di giocarsi il tutto per il tutto con il suo giocatore simbolo. A farne le spese potrebbe essere proprio Lucas Moura, che con una tripletta ha permesso al Tottenham di battere per 2-3 l'Ajax nell'incredibile semifinale giocata qualche settimana fa all'Amsterdam Arena.

