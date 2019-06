TOTTENHAM LIVERPOOL CHAMPIONS LEAGUE / Cresce l'attesa per Tottenham-Liverpool, finalissima di Champions League in programma questa sera al Wanda Metropolitano.

L'ultimo atto di una stagione incredibile, tutto inglese come la finale di Europa League vinta dal Chelsea ai danni dell'Arsenal. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Madrid diventa capitale del mondo, gli occhi di tutti i paesi sono da giorni proiettati nella metropoli spagnola che è stata invasa in questi giorni da una marea di tifosi inglesi che sono volati in Spagna in occasione della grande sfida. Come riportato dall'inviato di Calciomercato.it, l'autostrada che porta al Wanda Metropolitano è bloccata: i tifosi hanno così deciso di proseguire il loro cammino a piedi verso la casa dell'Atletico che ospiterà la finale.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui