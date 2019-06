CALCIOMERCATO ROMA LIVERPOOL / Mohamed Salah e Alisson, ci sarà un po' di Roma nella finale tutta inglese Tottenham-Liverpool di Champions League in programma questa sera al Wanda Metropolitano.

Le due stelle delcercheranno di trascinare i 'Reds' ad una vittoria importantissima, che farebbe dimenticare il titolo di Premier League sfumato per un solo punto. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ma c'è di più. La dirigenza della Roma, per questioni prevalentemente economiche, farà tifo per i suoi due ex giocatori. Secondo infatti quanto riportato da 'Sky Sport', qualora la squadra di Jurgen Klopp vincesse questa sera la finalissima ai danni del Tottenham, la Roma incasserebbe ben 4,5 milioni di euro.

