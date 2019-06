CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MILINKOVIC SAVIC / Con l'ingaggio di Antonio Conte, l'Inter ha mandato un chiaro e preciso messaggio alla Serie A ma soprattutto alla Juventus.

La dirigenza nerazzurra vuole riportare la 'Beneamata' subito alla vittoria, cercando di interrompere l'egemonia bianconera che dura in Italia da 8 anni. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

In attesa di capire quale sarà la scelta finale della Juventus in merito all'allenatore che subentrerà ad Allegri, è il mercato a fare da protagonista. Secondo quanto riportato da 'Sportmediaset', resta forte l'interesse della 'Vecchia Signora' per Milinkovic-Savic, con il quale c'è un accordo di massima sul contratto. Ma l'ultimo segnale da Madrid parla di movimenti sull'entourage del giocatore proprio da parte dell'Inter.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui