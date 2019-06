p>CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO VALENCIA / Il futuro di Joaoè tutto da scrivere: il laterale portoghese, arrivato allain estate dal, non ha rispettato le aspettative dei tifosi bianconeri dopo l'importante investimento fatto dalla dirigenza della 'Vecchia Signora' che ha deciso di puntare per la fascia destra sull'ex giocatore dell' Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Così Cancelo potrebbe lasciare Torino dopo un solo anno. E così anche il Valencia diventa spettatrice interessata di questa telenovela: come riportato da 'Marca', ci sarebbe una clausola nell’accordo raggiunto lo scorso anno con la Juventus per una piccola percentuale su una futura rivendita.

E la Juventus? Sul taccuino di Fabio Paratici, è finito Kieran Trippier: il dirigente bianconero si trova a Madrid e visionerà da vicino il giocatore del Tottenham, cercando già di sondare il terreno già con la dirigenza inglese e con l'entourage del terzino.

