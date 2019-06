MILAN REINA GATTUSO SARRI/ Anche Pepe Reina, oltre a Rafa Benitez, è stato ospite questo pomeriggio del ‘Media House Santander’, organizzato dalla banca Santander nella Plaza de la Villa di Madrid, uno degli eventi che hanno invaso il centro della capitale spagnola per la finale di Champions.

Il portiere del Milan ha concesso un’intervista ai microfoni di Calciomercato.it: una chiacchierata sulla stagione appena conclusa, con uno sguardo anche al futuro della Juventus col possibile arrivo di Sarri e al momento del Napoli.

Pepe, la delusione della Champions sfuggita in extremis è ancora viva.

“Non la definirei necessariamente delusione. Era un obiettivo molto presente nei nostri pensieri, è chiaro, per la prima volta negli ultimi cinque anni il club ha lottato per raggiungerlo in maniera importante. Totalizzare quattro punti in più della stagione scorsa non è bastato, ma bisogna guardare al futuro con ottimismo: sappiamo che è un momento di cambio, ricostruzione, e ci siamo riavvicinati alla posizione che spetta al Milan”.

Sei felice in rossonero? Immagini di ritirarti con la maglia del Milan?

“Ho ancora due anni di contratto e non ho intenzione di cambiare squadra. La mia famiglia è felicissima a Milano, e a livello sportivo se la testa continua a funzionare bene, il corpo la segue.

È stato un anno diverso per me, con un nuovo ruolo, ma sono soddisfatto del lavoro svolto”.

Hai sempre apprezzato molto Gattuso: il fatto che abbia rinunciato al suo stipendio ha dimostrato ancora una volta il suo modo di essere…

“Se c’è una parola che definisce Gattuso, per me, è “valori”. È un uomo vero, resta fedele ai suoi principi e alle sue radici”.

Avresti preferito continuare a lavorare con ‘Ringhio’?

“Ho una relazione ottima con lui, ma se ha preso questa decisione a mente fredda bisogna rispettarla e guardare avanti. Ha dato il massimo per questa maglia, che sente come una seconda pelle, e il modo in cui è andato via lo ha confermato”.

Ora si parla di Giampaolo, Inzaghi, in realtà qualche mese fa si pensava anche a Sarri…

“Sono grandissimi allenatori, ovviamente conosco meglio Sarri e posso solo parlare bene di lui. Però non spetta a me prendere la decisione, il mio dovere sarà mettermi a disposizione di chiunque arriverà, dando il massimo”.

L’ex azzurro sembra vicinissimo alla Juventus: te lo aspettavi? Già immagini la reazione dei napoletani…

“Al momento sono ipotesi, non posso commentare: me lo dovresti chiedere se e quando firmerà con i bianconeri. Ovviamente a Napoli non ne sarebbero felici, qualsiasi calciatore o allenatore che passa alla Juventus dopo aver vestito l’azzurro non viene visto bene, ma tutto questo fa parte del calcio. Immagino che sarebbe una grande opportunità per il mister e se deciderà di lavorare per la Vecchia Signora bisognerà rispettare la sua scelta”.

Come valuti la stagione dei partenopei con l’arrivo di Ancelotti?

“Credo che abbiano fatto una buona stagione: era complessa, con molte incognite, ma Ancelotti ha svolto un ottimo lavoro. Non sono riusciti a lottare per il titolo ma si sono assicurati un posto in Champions, che era un obiettivo importante. Cresceranno: era un anno di rodaggio, ma dal prossimo si esigerà ancora di più”.

