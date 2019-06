CALCIOMERCATO ROMA BENITEZ / Rafa Benitez aperto a nuove possibilità per il suo futuro. Dopo aver guidato il Newcastle al tredicesimo posto in Premier League, l'esperto allenatore è stato accostato ad alcune panchine di club italiani, tra i quali la Roma e il Milan.

Lo spagnolo sembra quindi favorevole all'ipotesi italiana, come si evince dalle sue parole: "I miei amici mi hanno riportato diversi rumors: il calcio italiano mi piace, questo è chiaro, ma oggi non so cosa accadrà. Seguo tantissimo la Serie A, continuo ad essere in contatto con diversi calciatori con i quali ho lavorato lì: conservo un bellissimo ricordo di quegli anni - le sue parole a CM.IT - Ora sono aperto a nuove possibilità, non so cosa accadrà nei prossimi mesi".

