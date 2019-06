MILAN JUVENTUS REINA SARRI / Chiusa la stagione da comprimario di Donnarumma, Pepe Reina ha fatto il quadro sul futuro del Milan e sulle voci di mercato: "Dobbiamo aspettare, non possiamo fare altro. Per il bene del Milan mi auguro che le scelte siano quelle giuste col rispetto e la calma. Il mister ha detto che il Milan è in buone mani, non ho dubbi che il club continuerà a crescere - le sue parole a 'Sky Sport' - Gattuso? Lui può rispondere meglio di me, è una scelta che va rispettata, onore a lui perché si dimostra un uomo di valori. Sarri alla Juve? Due anni fa sicuramente sarebbe stato difficile pensarlo, aspettiamo. Non so se andrà a uon fine. A Napoli i tifosi non vorranno, ma la Juve sa perfettamente quanto sia forte Sarri, è una loro decisione. E' un uomo di calcio, respira calcio per 24 ore.

Con noi non ha vinto ma sono molto fiero del percorso che abbiamo fatto".

LA FINALE - "Liverpool? E' un mondo di appartenenza per il Liverpool, sono abituati a giocare le finali, hanno meritato di esserci. Mi auguro che vinca e che si veda una grande partita di calcio. Klopp? E' uno che non molla, è testardo, lavora in maniera straordinaria, le sue squadre non mollano mai. Tottenham? E' una squadra versatile, cambia parecchio il modulo, è abituata a farlo spesso, il Liverpool non cambierà atteggiamento e filosifia, punterà a fare la partita e non subirla".

REYES - "Era un ragazzo allegro, sempre con la voglia di scherzare. E' stato un colpo, è un giorno triste, non te lo aspetti mai. A 35 anni perdiamo un ragazzo, dispiace per la famiglia, per i bimbi. Mando un abbraccio e le mie condoglianze alla famiglia".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui