CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA PANCHINA / La Juventus deciderà a breve chi sarà il prossimo allenatore. Oltre alle parole pronunciare da Marco Barzaghi, o forse proprio per quelle, sui social il nome di Guardiola è diventato subito di tendenza. Così Luca Canovi, che su 'Twitter' si definisce un agente FIFA, si dice certo dell'arrivo sulla panchina bianconera e 'cinguetta': "Ho avuto conferma diretta di chiusura dell'affare Guardiola alla Juventus: 19 milioni a stagione per 3 anni con opzione di rinnovo. Pochettino andrà al City. La firma dei due allenatori è attesa per lunedì o entro il fine settimana.

L'accordo per Guardiola c'è, il precontratto è firmato. In settimana sarà tutto finito". Ma non è il solo: su Twitter è un susseguirsi di notizie, indiscrezioni, sogni e smentite sul nuovo allenatore juventino: c'è chi pensa ad un allenatore straniero per cambiare rotta, chi prega perché tutte le notizie sull'ex Barça siano vere ed altri che sono pronti ad esultare se la 'mania' del giorno diventasse realtà. CLICCA QUI per tutte le notizie di mercato!.

Al momento tuttavia non ci sono conferme su un accordo in dirittura d'arrivo. In lizza per la panchina bianconera resta in pole Maurizio Sarri, che potrebbe lasciare il Chelsea.

Ecco alcuni tweet su Guardiola:

