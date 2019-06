CALCIOMERCATO JUVENTUS CILLESSEN BENFICA / Jasper Cillessen sembrerebbe destinato a lasciare il Barcellona durante la sessione estiva di mercato. L'estremo difensore olandese, accostato alla Juventus a causa di alcune esternazioni fatte recentemente, sarebbe vicino al Benfica.

Il portale lusitano 'Abola.pt' ha riportato alcune dichiarazioni del portiere direttamente dall'hotel in cui sta alloggiando in questi giorni con la Nazionale olandese: "Sono concentrato sulla Nazionale in questo momento. Del mio futuro parlerò dopo le vacanze. Penserò a tutto e poi vedremo il da farsi: ora non dirò nulla".

