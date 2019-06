CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN CINA SARRI / C'è grande fermento in casa Juventus per la nomina del successore di Massimiliano Allegri in panchina. La pole position al momento è di Maurizio Sarri che dopo l'Europa League col Chelsea sembra quasi pronto a vestirsi di bianconero nonostante una folta concorrenza. Con l'eventuale approdo a Torino dell'ex napoletano potrebbe cambiare anche il destino di Gonzalo Higuain. Il 'Pipita' non verrà riscattato dal Chelsea, a meno di sorprese, visto che il suo rendimento non ha risposto alle aspettative.

Stando a quanto sottolineato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', il suo ritorno alla base impedirebbe ai bianconeri di far cassa con in più il suo destino tutto da ridisegnare. Per tutte le news di giornata sul mercato e non solo CLICCA QUI

L'arrivo di Sarri alla Juventus potrebbe quindi rappresentare la soluzione al rebus con Higuain come 'nuovo acquisto' per l'attacco che potrebbe rilanciarsi dopo una stagione piuttosto buia tra Milan e Chelsea. La seconda pista porterebbe invece il 'Pipita' direttamente alla Chinese SuperLeague permettendo alla Juve di monetizzare una sua eventuale cessione.

