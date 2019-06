CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCINI / Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano in vista delle prossime sfide di qualificazione all'Europeo contro Bosnia Erzegovina e Grecia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nel corso delle interviste il ct ha parlato anche della possibilità di allenare la Juventus: "Non c'è mai stata questa opportunità, dopo la mia esperienza all'Inter". Discorso differente invece quando si parla di Conte all'Inter: ""La professione può portarti dappertutto: se lui ha deciso così, credo abbia ponderato bene il tutto". Per tutte le news di giornata sul mercato e non solo CLICCA QUI