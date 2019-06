CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO SARRI TRIPPIER / Maurizio Sarri appare sempre più vicino alla Juventus per la sostituzione di Massimiliano Allegri. L'eventuale arrivo dell'ex allenatore del Napoli cambierebbe inoltre radicalmente anche i piani di calciomercato con qualche nome illustre che potrebbe partire.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando a quanto riferito da 'Sky Sport' con l'arrivo in bianconero di Sarri in uscita potrebbe finirci Joaoche così facendo lascerebbe Torino dopo appena una stagione. Per l'eventuale sostituzione la dirigenza bianconera potrebbe fiondarsi su Kieran, già obiettivo del. Gli azzurri però dopo l'arrivo dipotrebbero mollare leggermente la presa sul calciatore favorendo l'eventuale interesse della Juventus. Per tutte le news di giornata sul mercato e non solo CLICCA QUI