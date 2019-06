JOSE ANTONIO REYES INCIDENTE / Una notizia terribile arriva dalla Spagna. Tragica scomparsa per l'ex calciatore di Arsenal e Siviglia, Josè Antonio Reyes.

Il 35enne spagnolo è stato coinvolto in un grave incidente automobilistico come sottolinea dal Siviglia che su Twitter ha dato il triste annuncio della morte del proprio ex calciatore. Reyes è scomparso questo sabato in un incidente proprio ad Utrera, sua terra natale. Immediati i messaggi di cordoglio da parte di Siviglia edtramite i propri profili Twitter.

Il messaggio del Siviglia su Reyes:

