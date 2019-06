CALCIOMERCATO NAPOLI ATALANTA CASTAGNE / Il Napoli sta programmando la prossima stagione, in cui dovrà cercare di migliorare i risultati ottenuti quest'anno. Per farlo, gli occhi di De Laurentiis sarebbero puntati in casa dell'Atalanta, club rivelazione del campionato.

In particolare i partenopei starebbe seguendo con molto interesse Timothy Castagne . A tal proposito, l'edizione di oggi di 'Tuttosport' riporta le parole dell'entourage del calciatore in merito a un possibile addio da Bergamo durante l'estate: "Se ci saranno condizioni soddisfacenti per noi, Napoli e Atalanta, Castagne potrà dirigersi al Napoli: aspettiamo prima di porre la parola fine su questa possibilità".

