JUVENTUS REAL MADRID PJANIC / Un valzer di allenatori e non solo. Oltre ad uno stravolgimento sulle panchine di Serie A ed europee, il calciomercato è pronto a creare un effetto domino anche tra i giocatori. E la Juventus, in questo senso, potrebbe essere coinvolta in prima persona. I bianconeri prima dovranno definire chi sarà il nuovo tecnico e poi optare per le strategie di mercato: acquisti, cessioni e riconferme. In questo senso sarà importante capire il nome del nuovo allenatore prima di procedere con le cessioni. Anche perché i pretendenti non mancano.

Dafino ae soprattutto a Miralem. Per tutte le news di giornata sul mercato e non solo CLICCA QUI

Il bosniaco, come riporta 'As', è finito nel mirino del Real Madrid. Il club spagnolo cerca un nuovo innesto a centrocampo. Il favorito di Zidane è Paul Pogba, mentre la dirigenza punterebbe su Eriksen, entrambi cercati tra l'altro dalla Juventus. Ma Pjanic è un profilo gradito sia all'allenatore che alla dirigenza e potrebbe costare meno rispetto ai primi due nomi. La Juventus vorrebbe ricavare dalla sua vendita una cifra tra gli 80 e i 100 milioni di euro, ma i 'Blancos' non vorrebbero spenderne più di 70. Il bosniaco piace anche a Manchester City e Paris Saint-Germain, ma l'arrivo di Maurizio Sarri in bianconero potrebbe cambiare completamente i piani: Pjanic, viste le sue doti tecniche e tattiche diventerebbe il perno fondamentale attorno a cui costruire il centrocampo juventino.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui