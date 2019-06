CALCIOMERCATO FIORENTINA CESSIONE SOCIETA' / Cambiano le carte in tavola in casa Fiorentina.

Al termine del del CDA straordinario convocato da Diego, il club toscano ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale rigurdante la cessione della società: "Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione la famiglia Della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società, che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile. Preso atto di queste comunicazioni, il Consiglio, nella sua interezza ha rimesso il proprio mandato nelle mani della proprietà". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI