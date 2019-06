TOTTENHAM LIVERPOOL PROBABILI FORMAZIONI / Le ore passano e la tensione inizia gradualmente a salire alle stelle. È il giorno della finalissima di Champions League tutta inglese tra Tottenham e Liverpool che noi di 'Calciomercato.it' seguiremo direttamente dal 'Wanda Metropolitano' di Madrid. Percorsi ed esperienze piuttosto differenti per le due compagini di Premier League accomunate però da una semifinale vinta al cardiopalma ed in rimonta. 3-2 clamoroso sull'Ajax per gli 'Spurs', mentre la compagine di Klopp ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo ribaltando con un secco poker lo 0-3 del Camp Nou contro il Barcellona. Per i 'Reds' si tratta inoltre della seconda finalissima di fila dopo quella persa lo scorso anno per mano del Real Madrid e condizionata da un Karius tutt'altro che impeccabile.

Tottenham-Liverpool, le scelte di Pochettino e Klopp

Per il Tottenham si tratta invece della prima volta nella storia all'ultimo atto di una Champions League. Tutte le news sulla finale di Champions: CLICCA QUI

Un solo enorme dubbi balena nella mente di Mauricio Pochettino per quanto riguarda l'undici da schierare questa sera e riguarda il bomber Harry Kane. Il centravanti inglese appare pronto al rientro in campo ma il punto interrogativo sul suo impiego rimane, ecco perchè potrebbe partire dall'inizio Lucas Moura come falso nueve con Alli, Eriksen e Son alle spalle. Indisponibile Sanchez, Pochettino schiererà in difesa davanti a Lloris Trippier, Vertonghen, Alderweireld e Rose. Klopp invece si affiderà al 4-3-3 con Fabinho, Henderson e Wjinaldum in mediana a dare supporto al trio Salah-Firmino-Mane.

Tottenham-Liverpool, le probabili formazioni

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Wanyama, Sissoko; Alli, Eriksen, Son; Lucas. All. Pochettino

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Djik, Robertson; Henderson, Fabinho, Wjinaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

Tottenham-Liverpool, dove vederla in TV

Tottenham-Liverpool è in programma alle ore 21 al Wanda Metropolitano e sarà trasmessa in diretta tv su 'Rai1', 'Sky Sport 1', 'Sky Football', e 'Sky canale 251'. Per gli abbonati Sky sarà anche possibile vederla sulla piattaforma SkyGo. Vi ricordiamo inoltre che anche 'Calciomercato.it' sarà presente a Madrid con contributi direttamente dal Wanda Metropolitano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui