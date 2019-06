JUVENTUS TOTTENHAM POCHETTINO / L'ipotesi Mauricio Pochettino per la panchina della Juventus resta viva. Il manager argentino, che disputerà questa sera la finale contro il Liverpool a Madrid dove sarà presente anche l'inviato di Calciomercato.it, rimane quindi uno dei papabili in lizza per la panchina bianconera. Al momento però Pochettino ha rimandato ogni discorso futuro, dichiarando di voler parlare solamente della finale di Champions League.

Nel frattempo però, il presidente Levy ha ribadito la volontà di proseguire con l'argentino alla guida del Tottenham, ma come riferisce 'Rai Sport', il manager sarebbe intenzionato a cambiare aria. Per convincerlo il numero uno degli 'Spurs' starebbe pensando ad un mercato super con grandi investimenti. Uno potrebbe essere Giovani Lo Celso, riscattato dal Betis Siviglia e finito nel mirino dei londinesi. Gli andalusi per liberarlo vorrebbero però il prezzo dell'intera clausola: 95 milioni di euro.

