CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX MANCHESTER UNITED / Tutti pazzi per Joao Felix. Il giovanissimo funambolo portoghese di proprietà del Benfica è stato autore di una stagione fenomenale che lo ha posto sotto le luci dei riflettori di praticamente tutti i top club europei, tra cui anche la Juventus.

La corsa al gioiello lusitano però si complica per i bianconeri che vedono minacciosa l'ombra di un club inglese. Come riporta il 'Correio de Manha', per il giocatore del Benfica è forte l’interesse del. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il club portoghese dal canto suo vorrebbe almeno 100 milioni per vendere Joao Felix e i 'Red Devils' sarebbero pronti a sbaragliare la concorrenza con una proposta di 80 milioni di sterline, circa 90 milioni di euro, più l'inserimento di una serie di bonus che farebbero schizzare il tutto a oltre 100 milioni di euro.

