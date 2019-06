JUVENTUS DEMIRAL ROMERO / In attesa del nuovo allenatore, con Sarri in pole nonostante i rumors su Guardiola, la Juventus è pronta a piazzare i primi colpi di mercato per la sessione estiva. Oltre a centrocampo ed attacco, ci saranno delle novità anche nel reparto difensivo per i campioni d'Italia.

Oltre al possibile arrivo di un big (Marquinhos, de Ligt e Koulibaly sempre nella lista di Paratici) la rosa bianconera potrebbe arricchirsi di un altro puntello in difesa per la prossima stagione. E due restano gli indiziati maggiori per coprire questa casella: Demiral e Romero. La prossima settimana Paratici incontrerà Sassuolo e Genoa per definire il futuro dei due difensori, con il centrale turco che secondo 'Tuttosport' sarebbe al momento in vantaggio sull'argentino per sbarcare subito a Torino. Romero potrebbe così restare un'altra stagione in prestito al Genoa.

