SAMPDORIA GIAMPAOLO PIOLI ANDREAZZOLI / Marco Giampaolo ha ritenuto chiuso il proprio ciclo alla Sampdoria e non sarà più l'allenatore dei liguri. Il tecnico abruzzese lascerà quindi la panchina blucerchiata e su di lui è pronto a fiondarsi il Milan, che è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio di Gattuso. E proprio l'allenatore calabrese potrebbe entrare a far parte di un incredibile effetto domino. Gattuso è infatti uno dei sogni del presidente Ferrero per la panchina doriana. Una pista non semplice, ma che il numero uno blucerchiato sta valutando con attenzione.

Oltre a lui, però, ci sono altri quattro nomi tra i candidati per il ruolo di allenatore. Per tutte le news di giornata sul mercato e non solo CLICCA QUI

Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport', che sottolinea come, oltre a Gattuso, Ferrero abbia un altro sogno, di nome Sinisa Mihajlovic. L'allenatore serbo è corteggiato da tantissime squadre. Il presidente Saputo vorrebbe confermarlo sulla panchina del Bologna, ma il suo nome è finito anche sul taccuino della Roma, come lo stesso Giampaolo, a cui starebbe pensando anche il Bologna stesso. A Mihajlovic poi pensa anche la Lazio, in caso di addio di Simone Inzaghi, che piace a Juventus e Milan. In corsa per la panchina doriana ci sono pure Aurelio Andreazzoli, Stefano Pioli, svincolato dalla Fiorentina e finito nel mirino del Genoa e Roberto De Zerbi, anche lui accostato alla panchina del Milan.

