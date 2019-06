INTER KOVACIC / L'Inter spinge per Barella, primo obiettivo per rinforzare la mediana che ha in mente Antonio Conte. Il club nerazzurro avrebbe in pugno il giovane centrocampista, anche se c'è da trovare l'accordo con il Cagliari per la valutazione e le eventuali contropartite tecniche. Ma non c'è solo il nazionale azzurro nei radar della dirigenza di Corso Vittorio Emanuele.

Sarebbe ritornata in auge infatti una vecchia pista, tanto cara al Ds Ausilio: Mateo Kovacic. Il dirigente nerazzurro stima il talento croato e non ha mai nascosto il desiderio di riportalo un giorno in nerazzurro. Questa estate - scrive 'Tuttosport' - potrebbe essere l'occasione giusta per vedere nuovamente il classe '94 a Milano, visto che il giocatore non rientrerebbe nei piani di Zidane dopo il rientro al Real Madrid dal prestito al Chelsea. Kovacic sarebbe un'opzione low-cost visto che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, ma prima dovrà rinnovare il contratto con i 'Blanco' dal 2021 al 2022.

