PARMA D'AVERSA FAGGIANO / Condottiero di una salvezza sofferta, dopo un girone di andata da protagonista e outsider, Roberto D'Aversa si è conquistato la riconferma sulla panchina del Parma.

Il tecnico, come sottolinea il 'Corriere dello Sport', firmerà un contratto valido fino a giugno 2022, dopo che ieri si è raggiunta un'intesa al termine di un incontro durato quattro ore con il presidente. Per l'annuncio manca ormai soltanto l'ufficialità e oltre a D'Aversa dovrebbe arrivare la firma anche del direttore sportivo Daniele.