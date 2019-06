NAPOLI RODRIGO LOZANO / Due giocatori diversi, ma entrambi graditi da proprietà e tecnico. Il Napoli, dopo il colpo Di Lorenzo per la difesa, guarda all'attacco e sonda il terreno per un nuovo acquisto nel reparto offensivo. E in pole position sembrano esserci due nomi: uno è quello di Hirving Lozano, ala messicana del Psv Eindhoven, l'altro è quello di Rodrigo Moreno Machado, spagnolo di origini brasiliane in forza al Valencia.

Con il primo appare più facile un ritorno al 4-3-3, con lui e Insigne pronti ad agire sulle fasce, mentre con il secondo Ancelotti proseguirebbe sulla strada del 4-4-2, avendo però a disposizione un giocatore più fisico da alternare a(o anche da schierare insieme al polacco). Per tutte le news di giornata sul mercato e non solo CLICCA QUI

Il 'Corriere dello Sport' sottolinea come ormai si tratti di corsa a due tra i giocatori. Entrambi hanno il benestare di Ancelotti ed entrambi risulterebbero utili alla causa azzurra. Lozano, su cui i partenopei hanno messo gli occhi da tempo con una missione in Olanda ad aprile, ha dichiarato di voler cambiare aria e di sentirsi pronto per una nuova sfida, da giocare in Champions League. Il Valencia invece ha aperto le porte ad una cessione del proprio attaccante, che è seguito anche da Atletico Madrid e Barcellona.

