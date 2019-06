MILAN MALDINI COSTACURTA GIAMPAOLO / Non c'è il due senza tre, ma potrebbe non essere questo il caso. Dopo l'addio di Rino Gattuso e di Leonardo, il futuro di Paolo Maldini potrebbe restare tinto di rossonero. L'ex capitano sarebbe pronto ad accettare l'offerta di Ivan Gazidis di assumere l'incarico di direttore tecnico del Milan. Attorno a lui una squadra composta da uomini di fiducia che ben conoscono l'ambiente rossonero. Come riferisce il 'Corriere dello Sport', l'accordo tra Maldini e Gazidis è ormai sempre più vicino. La decisione potrebbe essere comunicata nelle prossime ore. La richiesta dell'ex numero 3 rossonero è quella di scegliere le strategie in piena autonomia e di poter avere l'ultima parola sugli acquisti.

Come detto però, al suo fianco Maldini avrebbe uomini di fiducia che lui ben conosce. Collaborerebbe con Angelo Carbone, che avrebbe l'incarico di nuovo responsabile del settore giovanile e poi con Alessandro Costacurta, a cui verrebbe offerto l'incarico di club manager. Una scelta fatta direttamente dallo stesso Maldini, che vorrebbe al suo fianco l'amico ed ex bandiera rossonera. Chi poi avrà un ruolo chiave sarà Geoffrey Moncada, che si relazionerà direttamente con Maldini per il discorso mercato. Capitolo panchina: il favorito ora sembra essere Marco Giampaolo. L'allenatore ha detto addio alla Sampdoria e sarebbe balzato in pole position nel borsino del nuovo tecnico. Non tramontano però le altre piste: da Simone Inzaghi ad Eusebio Di Francesco per quanto riguarda le idee italiane, mente all'estero si guarda soprattutto alle ipotesi portoghesi: Sergio Conceiçao e Nuno Espirito Santo oltre alla complicata pista Mourinho.

