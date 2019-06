JUVENTUS RONALDO ANCELOTTI MOURINHO / Maurizio Sarri è in pole per la panchina della Juventus. Il Chelsea ha aperto alla separazione del tecnico ex Napoli, con la prossima settimana che sarà decisiva per il suo possibile passaggio in bianconero per il dopo Allegri.

Guardiola e Pochettino perdono quota nonostante i rumors, mentre Cristiano Ronaldo avrebbe preferito altri profili per la successione di Allegri. Come rivela infatti 'Rai Sport', il fuoriclasse portoghese avrebbe indicato Carlo Ancelotti e José Mourinho per la panchina bianconera dopo la separazione dall'allenatore livornese. Nelle scorse settimane ci sarebbero stati anche dei contatti con l'agente Jorge Mendes per lo 'Special One'. Lo stesso Mourinho nelle ultime ore è stato accostato anche al Milan.

