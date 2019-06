NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Più che una suggestione quella di vedere James Rodriguez la prossima stagione con la maglia del Napoli. Carlo Ancelotti si è mosso in prima persona per il fantasista colombiano, che ha comunicato la sua decisione di lasciare il Bayern Monaco dopo due stagioni. I bavaresi non riscatteranno dal Real Madrid il numero dieci, con il giocatore che non resterà comunque a Valdebebas visto che non rientra nei piani di Zidane.

Ancelotti - scrive il quotidiano spagnolo 'AS' - avrebbe così chiamato James Rodriguez proponendogli il trasferimento al Napoli in questa sessione estiva del mercato. Il colombiano avrebbe subito sciolto le riserve e risposto positivamente alla proposta del tecnico, che già lo ha allenato a Madrid e alla prima stagione in Bundesliga. Il desiderio di James sarebbe quello di riunirsi con Ancelotti, con il mister di Reggiolo che stravede per l'ex Porto e Monaco ritenendolo l'elemento ideale per qualità ed esperienza internazionale per far compiere al Napoli il salto di qualità anche in campo europeo.

I buoni rapporti con l'agente del calciatore JorgeMendes e lo stesso Real potrebbero facilitare l'affare, anche se Florentino Perez chiederebbe una cifra superiore rispetto ai 42 milioni di euro, fissati con il Bayern per l'eventuale riscatto, per dare il via libera all'operazione.

