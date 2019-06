JUVENTUS SARRI / Maurizio Sarri è il grande favorito per la panchina della Juventus e la successione di Massimiliano Allegri. Positivo l'incontro di ieri tra l'agente e intermediario Ramadani e il Chelsea, con i 'Blues' pronti a liberare il tecnico ex Napoli dopo il trionfo in Europa League. Il club di Abramovich ha chiesto però tempo per definire la scelta (Lampard il favorito) sul sostituto di Sarri e dare il definitivo via libera come scrive 'La Gazzetta dello Sport'. Con Sarri in ascesa, perderebbero invece consistenza i rumors su Guardiola e Pochettino.

Per restare aggiornato con tutte le news Clicca Qui Entro tre-quattro giorni arriverà la decisione, ma da ambienti Juve trapela ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione. Da sistemare soprattutto il possibile indennizzo per liberare Sarri dal contratto in scadenza nel 2021 con il Chelsea. Secondo il 'Corriere dello Sport' il sodalizio campione d'Italia potrebbe concedere uno sconto sulla conferma del prestito dio sul pagamento delle ultime mensilità dell'argentino, la cui posizione sarà da valutare in caso di ritorno a Torino. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Emerson Palmieri, profilo che piace a Paratici se dovesse concretizzarsi la partenza di Alex Sandro.