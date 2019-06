JUVENTUS INTER ICARDI DYBALA / L'Inter ha accolto Antonio Conte ieri in panchina, ufficializzando l'approdo in nerazzurro dell'ex Ct e Juventus. I bianconeri sono invece sempre più vicini a chiudere con Sarri per il dopo Allegri, con l'attuale manager dei 'Blues' pronto a liberarsi dal Chelsea. Ma tra le due grandi rivali del calcio italiano torna a tenere banco un possibile scambio tra Mauro Icardi e Paulo Dybala.

Stando a 'La Gazzetta dello Sport' Inter e Juventus sarebbero tornate a parlare e a valutare i margini per un possibile superscambio tra i due attaccanti argentini, che frutterebbe una maxi-plusvalenza per entrambe e sistemerebbe i bilanci chiudendo l'affare entro il 30 giugno. Icardi non rientrerebbe nei piani di Conte e dell'Inter, più complicato invece convincere Dybala dopo l'addio di Allegri con il numero dieci non ha espresso la volontà di cambiare maglia e non ha rotto con lo spogliatoio come il connazionale. I due attaccanti sarebbero valutati intorni agli 80 milioni di euro, ma sedersi attorno ad un tavolo per trattare vista la rivalità e la presenza di un ex come Marotta non renderebbe semplice l'affare.

