JUVENTUS INTER BOATENG/ Jerome Boateng potrebbe lasciare il Bayern Monaco? Il difensore centrale tedesco, fratello dell'ex Milan Kevin Prince, è stato accostato negli ultimi mesi in particolare a Juventus ed Inter in Italia, per la prossima sessione di calciomercato estiva.

In merito ha parlato proprio il suo agente, Christian, ai microfoni di 'Kicker': "Non stiamo cercando una squadra, quando si parla di giocatori del livello di Boateng, sono i club a farsi avanti per averli". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Nerlinger ha poi aggiunto: "La nostra decisione è quella di non parlare con altri club dopo le vicende della scorsa estate. Ora Boateng è in vacanza e quando rientrerà sarà pronto per ripartire al meglio".

