CALCIOMERCATO INTER CAGLIARI BARELLA / L'Inter starebbe studiando le strategie migliori per garantire a Conte una rosa competitiva in vista della prossima stagione. L'obiettivo dei nerazzurri per il centrocampo porterebbe il nome di Nicolò Barella.

Secondo 'Rai Sport' la Beneamata avrebbe offerto al club sardo 33 milioni di euro più due giovani. Giulini vorrebbe invece 38 milioni più due giovani del vivaio. Per Barella sarebbe pronto un pluriennale da 2,5 milioni a stagione.

