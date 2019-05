Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>JUVENTUS NUNO GOMES JOAO FELIX ALLENATORE/, uno fra i protagonisti dell’Ultimate Champions Tournament che ha avuto luogo oggi pomeriggio nella Plaza Mayor di Madrid, ha commentato ai microfoni di Calciomercato.it la sfida di domani tra Tottenham e Liverpool, valida per la finale di Champions League, il primo anno bianconero die, in veste di dirigente del Benfica, anche il futuro di, obiettivo proprio della Juventus.JOAO FELIX - “Joao può giocare in qualsiasi squadra al mondo, ma sta meglio al Benfica (ride, ndr). Non so cosa succederà, è un calciatore bravissimo, ma giovane: per me può restare con noi ancora un paio d’anni”.CRISTIANO – “Ha fatto una grande stagione, peccato non sia qui in finale di Champions, ma ha segnato tanto e non era semplice adattarsi alla Serie A dopo tanti anni in Spagna”.ALLENATORE - “Non so chi arriverà sulla panchina bianconera, ma ho una certezza: farà bene. La Juve non dipende solo dal suo tecnico, perché ha una grandissima struttura”.