ROMA CAFU CHAMPIONS LEAGUE/ Nel corso dell’Ultimate Champions Tournament, il torneo che ha visto affrontarsi 48 stelle del calcio europeo nel campo allestito nella Plaza Mayor di Madrid, lo storico ex calciatore della Roma Cafù ha commentato ai microfoni di Calciomercato.it la sfida di domani tra Tottenham e Liverpool e il momento dei giallorossi.

FINALE - “Le due squadre hanno meritato di giocarsi questa sfida, che sarà storica, diversa da tutte quelle che abbiamo visto negli anni scorsi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

È difficile fare previsioni, non riesco ad individuare un favorito”.ROMA - “è la persona giusta per prendere le redini della Roma in questo momento. Conosce la piazza, ha giocato lì 15 anni, comprende le dinamiche della società: per me può fare benissimo sulla panchina giallorossa”.DE ROSSI - “Daniele è un grande, deve scegliere ciò che è meglio per lui, sa dove deve andare e spero possa trovarsi bene nella sua futura squadra. Inutile pensare al passato, la scelta di separarsi con la Roma ormai è stata presa e bisogna guardare avanti”.