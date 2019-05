CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA SEMEDO / Il futuro di Nelson Semedo potrebbe infiammarsi durante l'estate di calciomercato. Il difensore, nonostante rientri nei piani del Barcellona, non sarebbe soddisfatto del suo impiego durante la stagione appena terminata e potrebbe spingere per essere ceduto altrove.

Secondo quanto riportato da 'Marca.com', il portoghese, seguito dallaper la propria difesa, sarebbe finito nel mirino dell'. Il Barcellona, nonostante non abbia intenzione di cederlo, potrebbe avallare a una sua partenza solo a fronte di un'offerta minima da 35 milioni di euro. Entrambe le parti in causa, infatti, sanno che non arriverà mai un'offerta da 100 milioni di euro, cifra che andrebbe a ricoprire l'ammontare della clausola rescissoria apposta dai catalani al contratto del calciatore.

