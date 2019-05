INTER DZEKO BOSNIA/ Edin Dzeko potrebbe essere uno dei primi acquisti del calciomercato Inter dell'estate ormai imminente. Il centravanti della Roma, arrivato in Italia nel 2015, ha saltato il primo giorno di ritiro con la sua nazionale, la Bosnia.

Il motivo? Si è parlato proprio di una possibile trattativa con i nerazzurri , che avrebbe impegnato Dzeko e costretto il numero 9 a far slittare il suo arrivo. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

In merito ha parlato anche Robert Prosinecki, commissario tecnico della Bosnia, in conferenza stampa: "Gli è stata concessa una giornata di riposo, per affrontare alcune questioni di carattere privato. Questo è il motivo per cui Dzeko prenderà parte al gruppo domani".

