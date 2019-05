INTER ELMAS TURCHIA/ Il calciomercato Inter si accende. Dopo l'ufficialità di Antonio Conte, arrivato prestissimo stamattina, potrebbe essere arrivato anche il primo colpo in rosa. Stando infatti a quanto riportato da 'Boxer', giornale turco, per Eljif Elmas sarebbe fatta.

Il centrocampista in forza attualmente al Fenerbahce, è uno degli astri nascenti del calcio europeo ed è pronto per fare il grande salto. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

L'offerta che il club turco avrebbe accettato si aggirerebbe intorno agli 11 milioni di euro. Il macedone, in questa stagione nel campionato turco, ha totalizzato 29 presenze, mettendo a segno 4 reti.

