MILAN GIAMPAOLO ERANIO/ Marco Giampaolo potrebbe diventare il nuovo allenatore del Milan di Gazidis. L'attuale tecnico della Sampdoria sembrerebbe pronto a salutare il club blucerchiato e l'ex dirigente dell'Arsenal potrebbe puntare proprio su di lui per il nuovo corso rossonero.

Su questo argomento è tornato anche Stefanoex giocatore del Milan, ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Questo potrebbe essere il momento giusto per lui, ha delle qualità che non si discutono". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Eranio ha poi aggiunto: "Molto di certo dipenderà da quale tipo di calciomercato farà il Milan, ma Giampaolo è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre ed ha anche una grande personalità".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui