CALCIOMERCATO NAPOLI OUNAS LAZIO UDINESE / Adam Ounas non ha trovato molto spazio quest'anno nel Napoli. L'attaccante infatti ha giocato prevalentemente scampoli di gara, subentrando spesso nella ripresa. Il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Campania.

Ad essere di questo avviso è anche il portale algerino 'fennecfootball.com', secondo cui sull'attaccante ci sarebbe il pressing delladi Lotito. Aurelioperò - secondo il portale - vorrebbe sfruttare Ounas per arrivare a mettere le mani su Rodrigo, fantasista dell'. Il calciatore algerino infine sarebbe seguito con interesse anche in Spagna e in Francia

