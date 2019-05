INTER CONTE FIGO/ Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter targata Suning. Dopo due campionati con Spalletti alla guida del club nerazzurro, i vertici societari, spinti anche dall'arrivo di Marotta, hanno optato per l'ex Chelsea per tentare di alzare l'asticella degli obiettivi.

In merito ha parlato anche Luis, ex giocatore di Real Madrid ed Inter, ai microfoni di 'Sky Sport': "Non saprei con certezza, non si può prevedere il futuro". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Figo ha poi aggiunto: "La società ha optato per un tecnico che farà di tutto per arrivare difendere il blasone dell'Inter e farà bene. Conte è un vincente e mi auguro che possa regalare molte vittorie a questo club".

