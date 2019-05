Genoa, incontro Prandelli-dirigenza: l'annuncio di Perinetti

GENOA PRANDELLI PERINETTI / Si è tenuto nella giornata odierna un primo incontro tra Prandelli e la dirigenza del Genoa per discutere il futuro dell'allenatore ed eventualmente programmare la prossima stagione. Intervistato al termine del summit, il direttore generale rossoblu Giorgio Perinetti ha parlato di "una bella chiacchierata" tra le parti in attesa di decisioni definitive. Queste le sue dichiarazioni riportate da 'Sport Mediaset': "Abbiamo fatto una bella chiacchierata con il mister. Abbiamo analizzato la stagione appena conclusa e valutato quello che si potrebbe fare l'anno prossimo, cercando soprattutto di capire quale potrebbero essere le necessità".

Alla riunione non ha però partecipato il presidente Enrico Preziosi, che attualmente si trova all'estero. Come annunciato dallo stesso Perinetti, sarà dunque necessario un nuovo incontro per definire il futuro dell'allenatore: "Naturalmente ci sarà un nuovo incontro la prossima settimana anche tra Prandelli e Preziosi e sarà il presidente a dettare la linea". Nel frattempo, come raccontato da Calciomercato.it, il Genoa starebbe pensando anche a Stramaccioni per il post Prandelli.

