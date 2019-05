Milan, Giampaolo ha scelto: le ultime novità!

CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO BOLOGNA SAMPDORIA / Marco Giampaolo è pronto a cambiare squadra. Il tecnico italiano in questi giorni è stato un nome caldo prima della Roma, poi per il Milan ma la sua destinazione potrebbe essere un'altra. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando a quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, Giampaolo potrebbe allenare il- sarebbe un'idea di Sabatini - per sostituire Sinisa, sempre più nel mirino del club capitolino. Il mister nel frattempo avrebbe comunque preso la sua decisione di lasciare lae non è un caso che avrebbe già svuotato la casa di Genova. Giampaolo aspetta il Milan ma nel frattempo spunta anche l'idea Bologna.