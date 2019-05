INTER SPALLETTI / Nel giorno dell'ufficialità di Antonio Conte come nuovo allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti dice addio ai nerazzurri su Instagram.

L'allenatore toscano ha pubblicato due post sul proprio profilo ufficiale, il primo di saluto ai propri tifosi: "Non è vero che spesso sono stato l'unico a metterci la faccia, perché voi ci siete sempre stati! Tifosi forti, destini forti. Grazie delle 2.530.311 emozioni".

In un secondo post l'ormai ex nerazzurro ha poi ringraziato il presidente Zhang per l'opportunità concessagli. Questo il suo breve messaggio: "Grazie presidente per avermi concesso l'onore di allenare l'Inter".

